Август, 09 в 23:47

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не имеют системы ПВО на правом берегу на южном направлении.

Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, россияне задумали стратегическую оборону Юга, потому что это для них наиболее уязвимое место.

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— Взятие Мелитополя — рухнет все: оборона Херсона, оборона Крыма и оборона Мариуполя. Это катастрофа всего, всего, что только есть. Всей войны, всего путинского режима, — считает Арестович.

По его словам, россияне боятся этой катастрофы как огня, поэтому становятся там в оборону.

На вопрос Фейгина, есть ли у захватчиков достаточно средств и сил для обороны, Арестович отметил, что активно горят склады.

— Противорадарными ракетами на правом берегу вынесли все ПВО. Если сейчас начнут гасить войска радиотехнической разведки, то совсем будет весело, — отмечает советник главы ОПУ.

Ранее Алексей Арестович заявил, что сегодняшние взрывы в Новофедоровке могут быть работой ВСУ или же партизанов.