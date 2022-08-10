Оккупанты полностью лишились ПВО на Юге — Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты не имеют системы ПВО на правом берегу на южном направлении.
Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин LIVE.
По его словам, россияне задумали стратегическую оборону Юга, потому что это для них наиболее уязвимое место.
— Взятие Мелитополя — рухнет все: оборона Херсона, оборона Крыма и оборона Мариуполя. Это катастрофа всего, всего, что только есть. Всей войны, всего путинского режима, — считает Арестович.
По его словам, россияне боятся этой катастрофы как огня, поэтому становятся там в оборону.
На вопрос Фейгина, есть ли у захватчиков достаточно средств и сил для обороны, Арестович отметил, что активно горят склады.
— Противорадарными ракетами на правом берегу вынесли все ПВО. Если сейчас начнут гасить войска радиотехнической разведки, то совсем будет весело, — отмечает советник главы ОПУ.
Ранее Алексей Арестович заявил, что сегодняшние взрывы в Новофедоровке могут быть работой ВСУ или же партизанов.