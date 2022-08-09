Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что взрыв в оккупированном Крыму на аэродроме россиян в Новофедоровке и уничтожение склада в Новоалексеевке, что рядом с Геническом — это результат “пренебрежения оккупантами техникой безопасности”.

Об этом Арестович сказал в эфире Фейгин LIVE.

Алексей Арестович предположил, что взрывы в Крыму могут быть работой ВСУ или же партизанов.

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— Пока союзники готовят нам оружие, которое бьет на 300 км, украинский ВПК тоже не стоит на месте как вариант. Или второй вариант — работа крымских партизан, например. Партизаны договорились с прапорщиком. Тот занес устройства и положил возле бомб, и дальше пошло-поехало, — заявил Арестович.

По его словам, на входе в Крым стоит российская военная группировка. Склады этой группировки взорвались сегодня в Новоалексеевке.

Одну из самых боеспособных армий РФ — 35-ю — загнали поближе к Энергодару. Под Токмаком собралась группировка, большая группировка стоит на левом берегу в районе Новой Каховки.

— Вырисовывается четырехугольник, который решает только одну задачу — он должен заблокировать движение украинских войск на Мелитополь. Это то, чего они (оккупанты, — Ред.) боятся как огня. Потому что удар туда обрушивает всю оборону от Херсона до Мариуполя, — рассказывает Арестович.

По его словам, тогда россияне останутся разве что с Донецкой и Луганской областями, но и их зачистить от оккупантов будет несложно.

При этом Алексей Арестович подчеркнул, что в Донецкой области остались только группировки “ЛНР” и “ДНР”, а все остальные силы, около 60% всей группировки в Украине, бросили на Юг. Там выстроили боевые порядки с разносом в 100 км.

Такая стратегия, по мнению российского командования, якобы должна помочь купировать наши силы на Мелитополь, ударить нам во фланг, и на всякий случай иметь крымскую группировку и между Новой Каховкой и Херсоном.

Фото: tZE inform

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