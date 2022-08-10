Окупанти повністю втратили ППО на Півдні – Арестович
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти не мають системи ППО на правому березі на південному напрямку.
Про це Арестович сказав в ефірі Фейгін LIVE.
За його словами, росіяни задумали стратегічну оборону Півдня, бо це для них найбільш вразливе місце.
– Взяття Мелітополя – завалиться все: оборона Херсона, оборона Криму та оборона Маріуполя. Це катастрофа всього, всього, що тільки є. Цієї війни, всього путінського режиму, – вважає Арестович.
За його словами, росіяни бояться цієї катастрофи як вогню, тож стають там в оборону.
На питання Фейгіна, чи є у загарбників достатньо коштів та сил для оборони, Арестович зазначив, що активно горять склади.
– Протирадарними ракетами на правому березі винесли все ППО. Якщо зараз почнуть гасити війська радіотехнічної розвідки, то буде зовсім весело, — зазначає радник голови ОПУ.
Раніше Олексій Арестович заявив, що сьогоднішні вибухи в Новофедорівці можуть бути роботою ЗСУ або партизанів.