Август, 09 в 18:14

Мировое сообщество должно повлиять на РФ, чтобы ее войска немедленно покинули территорию Запорожской атомной электростанции, а также город Энергодар, возле которого расположена АЭС.

Такое заявление сделал сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны путинские солдаты хладнокровно обстреливают мирные населенные пункты Украины, жилые дома, больницы и другую инфраструктуру. Рашисты пытаются посеять страх среди украинцев. А теперь прибегли к ядерному терроризму.

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– Это то, кем сейчас стала Россия, – главный мировой террорист. Ядерный террорист. По-другому назвать ситуацию вокруг Запорожской АЭС просто невозможно… От имени правительства хочу призвать мир повлиять на РФ, чтобы ее военные немедленно покинули территорию атомной станции, близлежащие территории и город Энергодар. Потому что последствия потенциальной катастрофы ощутит не только Украина, но и весь мир, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что обстрелы и минирование оккупантами Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной станции, должны получить оценку мира: РФ следует официально признать спонсором терроризма.

– Россия должна получить статус государства-спонсора терроризма. Об этом мы говорим со всеми партнерами, и, прежде всего, с Соединенными Штатами, где такая инициатива уже получила поддержку Конгресса, — сообщил он.

Кроме того, глава правительства поддержал инициативу президента Владимира Зеленского, что страны Запада должны запретить въезд граждан РФ на свою территорию.

Как известно, российские оккупанты используют Запорожскую АЭС как военную базу и в течение последних дней неоднократно открывали огонь по ее территории. По словам президента Энергоатома Петра Котина, во время одного из обстрелов взрывы прогремели фактически в 20 м от контейнеров с отработанным ядерным топливом.

Кроме того, рашисты заявили, что заминировали ЗАЭС и готовы ее подорвать.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупредили, что возможные последствия пожара или взрыва на Запорожской АЭС будут в десять раз превышать последствия аварии на Чернобыльской станции в 1986 году.