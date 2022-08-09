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Снаряды прилетали в 20 м от контейнеров с ядерным топливом: Котин о ситуации на ЗАЭС

Юлия Соколова редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается очень сложной. Российские оккупанты пытаются отключить ее от энергосистемы Украины.

Об этом президент Энергоатома Петр Котин рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он проинформировал, что ситуация ухудшается с минувшего четверга. Все началось с того, что персонал Росатома передал на станцию специальную программу по “переподключению” Запорожской АЭС в Крым. А предпосылкой для реализации этих планов рашистов является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

– И именно это мы видим в последние три дня. За этот период повреждены три линии. И сейчас Запорожская АЭС, к сожалению, работает только с выдачей на одну линию. Это опасно для самой АЭС, потому что может произойти отключение этой линии или ее повреждение из-за обстрелов. И после этого станция перейдет в режим, когда у нее нет внешнего обеспечения электропитанием, — объяснил Котин.

Он уточнил, что на атомной станции есть 20 дизель-генераторов, которые в таком случае будут охлаждать активные зоны реакторов и приреакторные бассейны с отработанным ядерным топливом.

В то же время Котин напомнил об аварии на АЭС в японской префектуре Фукусима в 2011 году. Тогда в Японии произошло землетрясение, из-за которого были повреждены все линии связи атомной станции с энергосистемой страны. Питание насосов, охлаждающих реакторы, осуществлялось с помощью дизель-генераторов.

Однако землетрясение спровоцировало цунами, и волна затопила генераторы, они остановились. После этого через 1,5-2 часа началось плавление активных зон реакторов с выходом радиоактивных веществ в атмосферу, почву и охлаждающую воду.

– Таким образом, там началась ядерная авария, радиационная авария. На Запорожской станции мы от этой первой стадии Фукусимы уже очень близко, потому что там только одна линия (электроснабжения, – Ред.). Если она отключится, станция перейдет на дизель-генераторы. После этого все будет зависеть от надежности работы этих дизелей и от достаточного количества топлива, которое есть для них на Запорожской АЭС, — подчеркнул Котин.

Що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС

Фото: Факти ICTV

Опасность также существует для хранилища отработанного ядерного топлива, в которое на днях чуть не попали оккупанты во время очередного обстрела ЗАЭС.

– Есть вопросы по хранилищу отработанного ядерного топлива, которое имеет 174 контейнера, они стоят под открытым небом. И последние взрывы были фактически в 20 метрах от этих контейнеров. Если бы они попали туда, то мы с вами сейчас считали бы последствия выхода радиоактивных веществ из этих контейнеров, — отметил руководитель Энергоатома.

По его словам, если российским захватчикам удастся переподключить Запорожскую АЭС к временно оккупированному Крыму, ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосети. Этот план рашисты начали реализовывать.

Однако период полного отключения от энергосети Украины будет наиболее опасным для ЗАЭС, поскольку станция будет зависеть только от работы генераторов.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупреждают, что возможные последствия пожара или взрыва на Запорожской АЭС будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на ЧАЭС.

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