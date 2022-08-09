Снаряды прилетали в 20 м от контейнеров с ядерным топливом: Котин о ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается очень сложной. Российские оккупанты пытаются отключить ее от энергосистемы Украины.

Об этом президент Энергоатома Петр Котин рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он проинформировал, что ситуация ухудшается с минувшего четверга. Все началось с того, что персонал Росатома передал на станцию специальную программу по “переподключению” Запорожской АЭС в Крым. А предпосылкой для реализации этих планов рашистов является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

– И именно это мы видим в последние три дня. За этот период повреждены три линии. И сейчас Запорожская АЭС, к сожалению, работает только с выдачей на одну линию. Это опасно для самой АЭС, потому что может произойти отключение этой линии или ее повреждение из-за обстрелов. И после этого станция перейдет в режим, когда у нее нет внешнего обеспечения электропитанием, — объяснил Котин.

Он уточнил, что на атомной станции есть 20 дизель-генераторов, которые в таком случае будут охлаждать активные зоны реакторов и приреакторные бассейны с отработанным ядерным топливом.

В то же время Котин напомнил об аварии на АЭС в японской префектуре Фукусима в 2011 году. Тогда в Японии произошло землетрясение, из-за которого были повреждены все линии связи атомной станции с энергосистемой страны. Питание насосов, охлаждающих реакторы, осуществлялось с помощью дизель-генераторов.

Однако землетрясение спровоцировало цунами, и волна затопила генераторы, они остановились. После этого через 1,5-2 часа началось плавление активных зон реакторов с выходом радиоактивных веществ в атмосферу, почву и охлаждающую воду.

– Таким образом, там началась ядерная авария, радиационная авария. На Запорожской станции мы от этой первой стадии Фукусимы уже очень близко, потому что там только одна линия (электроснабжения, – Ред.). Если она отключится, станция перейдет на дизель-генераторы. После этого все будет зависеть от надежности работы этих дизелей и от достаточного количества топлива, которое есть для них на Запорожской АЭС, — подчеркнул Котин.

Опасность также существует для хранилища отработанного ядерного топлива, в которое на днях чуть не попали оккупанты во время очередного обстрела ЗАЭС.

– Есть вопросы по хранилищу отработанного ядерного топлива, которое имеет 174 контейнера, они стоят под открытым небом. И последние взрывы были фактически в 20 метрах от этих контейнеров. Если бы они попали туда, то мы с вами сейчас считали бы последствия выхода радиоактивных веществ из этих контейнеров, — отметил руководитель Энергоатома.

По его словам, если российским захватчикам удастся переподключить Запорожскую АЭС к временно оккупированному Крыму, ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосети. Этот план рашисты начали реализовывать.

Однако период полного отключения от энергосети Украины будет наиболее опасным для ЗАЭС, поскольку станция будет зависеть только от работы генераторов.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения предупреждают, что возможные последствия пожара или взрыва на Запорожской АЭС будут в десять раз превышать последствия аварии 1986 года на ЧАЭС.

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