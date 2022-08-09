Серпень, 09 в 18:14

Світова спільнота повинна вплинути на РФ, щоб її війська негайно залишили територію Запорізької атомної електростанції, а також місто Енергодар, біля якого розташована АЕС.

Таку заяву зробив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що від початку повномасштабної війни путінські солдати холоднокровно обстрілюють мирні населені пункти України, житлові будинки, лікарні та іншу інфраструктуру. Рашисти намагаються посіяти страх серед українців. А тепер вдалися до ядерного тероризму.

Зараз дивляться

– Це те, ким зараз стала Росія – головним світовим терористом. Ядерним терористом. По-іншому назвати ситуацію навколо Запорізької АЕС просто неможливо… Від імені уряду хочу закликати світ вплинути на РФ, аби її військові негайно залишили територію атомної станції, прилеглі території та місто Енергодар. Адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, але і весь світ, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр додав, що обстріли та мінування окупантами Запорізької АЕС, яка є найбільшою в Європі атомною станцією, повинні отримати оцінку світу: РФ слід офіційно визнати спонсором тероризму.

– Росія повинна отримати статус держави-спонсора тероризму. Про це ми говоримо з усіма партнерами, і перш за все зі Сполученими Штатами, де така ініціатива вже здобула підтримку Конгресу, – повідомив він.

Крім того, очільник уряду підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського, що країни Заходу мають заборонити в’їзд громадян РФ на свою територію.

Як відомо, російські окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу і протягом останніх днів неодноразово відкривали вогонь по її території. За словами президента Енергоатому Петра Котіна, під час одного з обстрілів вибухи пролунали фактично за 20 м від контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом.

Крім того, рашисти заявили, що замінували ЗАЕС та готові її підірвати.

У Державній агенції з управління зоною відчуження попередили, що можливі наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій АЕС вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії на Чорнобильській станції в 1986 році.