Кабмин одобрил госстратегию обеспечения равных прав женщин и мужчин до 2030 года
Кабмин одобрил государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года. Также утвержден операционный план ее реализации на 2022-2024 годы.
Такое решение принято на заседании правительства 12 августа.
Данная госстратегия определяет приоритетные направления консолидированных действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах общества.
В частности, документ акцентирует внимание на четырех стратегических целях:
- эффективное и слаженное функционирование национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, что позволит создать основу для учета потребностей разных женщин и мужчин при принятии решений во всех сферах и на всех уровнях;
- эффективное противодействие всем формам насилия, в частности, связанного с конфликтом;
- обеспечение женщинам и мужчинам равных прав и возможностей человеческого развития в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта;
- обеспечение равного участия женщин и мужчин в различных областях экономической деятельности, что создаст основу для торможения процессов роста уровня бедности населения, связанных с агрессией РФ в Украине.
Госстратегия разработана в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, полученных Украиной по результатам рассмотрения периодического доклада по выполнению Конвенции ООН.
Источник: Тарас Мельничук