Кабмин одобрил госстратегию обеспечения равных прав женщин и мужчин до 2030 года

Август, 12 в 17:16

Кабмин одобрил государственную стратегию обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2030 года. Также утвержден операционный план ее реализации на 2022-2024 годы.

Такое решение принято на заседании правительства 12 августа.

Данная госстратегия определяет приоритетные направления консолидированных действий центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, субъектов хозяйствования для уменьшения гендерного неравенства во всех сферах общества.

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В частности, документ акцентирует внимание на четырех стратегических целях:

эффективное и слаженное функционирование национального механизма обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, что позволит создать основу для учета потребностей разных женщин и мужчин при принятии решений во всех сферах и на всех уровнях;

эффективное противодействие всем формам насилия, в частности, связанного с конфликтом;

обеспечение женщинам и мужчинам равных прав и возможностей человеческого развития в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта;

обеспечение равного участия женщин и мужчин в различных областях экономической деятельности, что создаст основу для торможения процессов роста уровня бедности населения, связанных с агрессией РФ в Украине.

Госстратегия разработана в соответствии с рекомендациями Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, полученных Украиной по результатам рассмотрения периодического доклада по выполнению Конвенции ООН.

Источник: Тарас Мельничук