После взрывов на аэродроме в Крыму мощности морской авиации РФ упали — британская разведка

В результате взрывов на территории военного аэродрома Саки Россия потеряла минимум восемь боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании 12 августа.

Центральный район рассредоточения получил серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации.

В разведке полагают, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных России для ведения войны, но в основном Саки использовались как база для авиации Черноморского флота России.

Там добавили, что мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно снижены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым, очевидно, рассматривался как безопасный тыл.

