После взрывов на аэродроме в Крыму мощности морской авиации РФ упали — британская разведка

Август, 12 в 10:24

В результате взрывов на территории военного аэродрома Саки Россия потеряла минимум восемь боевых самолетов, хотя сам аэродром остался пригодным для использования.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании 12 августа.

— Почти наверняка в результате взрывов были уничтожены или серьезно повреждены по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых истребителя Су-30, — отметили они.

Центральный район рассредоточения получил серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается пригодным к эксплуатации.

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В разведке полагают, что потеря восьми боевых самолетов составляет незначительную долю от общего парка самолетов, доступных России для ведения войны, но в основном Саки использовались как база для авиации Черноморского флота России.

Там добавили, что мощности морской авиации флота РФ сейчас значительно снижены. Этот инцидент, вероятно, заставит российскую армию пересмотреть свое восприятие угрозы. Крым, очевидно, рассматривался как безопасный тыл.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 12 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dhjmqN4njE ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RDQ0ItNA6c — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 12, 2022

Эксперты уточнили, что первоначальная причина взрывов на Сакском военном аэродроме до сих пор неизвестна. Но большие грибовидные облака, запечатленные на видео очевидцами, могут свидетельствовать о детонации четырех незакрытых складов боеприпасов.

Напомним, что 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов на военном аэродроме Саки в Новофедоровке.

Украинская сторона отрицает свою причастность к взрывам.

Журналисты издания The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщали, что взрывы в Крыму – это работа украинского спецназа.

Фото: GirkinGirkin