Після вибухів на аеродромі у Криму потужності морської авіації РФ впали – британська розвідка

У результаті вибухів на території військового аеродрому Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії 12 серпня.

Центральний район розосередження зазнав серйозних пошкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації.

У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни, але здебільшого Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.

Там додали, що потужності морської авіації флоту РФ зараз значно знижені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил.

