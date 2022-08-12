Після вибухів на аеродромі у Криму потужності морської авіації РФ впали – британська розвідка

Серпень, 12 в 10:24

У результаті вибухів на території військового аеродрому Саки Росія втратила щонайменше вісім бойових літаків, хоча сам аеродром залишився придатним для використання.

Про це повідомила розвідка Міноборони Великої Британії 12 серпня.

– Майже напевно внаслідок вибухів було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільових винищувачі Су-30, – зазначили вони.

Центральний район розосередження зазнав серйозних пошкоджень, але аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації.

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У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни, але здебільшого Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.

Там додали, що потужності морської авіації флоту РФ зараз значно знижені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути своє сприйняття загрози. Крим, очевидно, розглядався як безпечний тил.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/dhjmqN4njE ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/RDQ0ItNA6c — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 12, 2022



Експерти уточнили, що початкова причина вибухів на Сакському військовому аеродромі досі не відома. Але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть свідчити про детонацію чотирьох незакритих складів боєприпасів.

Нагадаємо, що 9 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі Саки у Новофедорівці.

Українська сторона заперечує свою причетність до вибухів.

Журналісти видання The Washington Post з посиланням на українського чиновника повідомляли, що вибухи в Криму — це робота українського спецназу.

Фото: GirkinGirkin