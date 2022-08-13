Август, 13 в 12:54

Российские войска обстреливают почти все населенные пункты Дергачевщины в Харьковской области.

Под плотным артиллерийским огнем Слатино, Прудянка, Цуповка, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая. Об этом сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко.

По его словам, против гражданского населения Русской Лозовой оккупанты в очередной раз применили запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы.

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В результате вражеского обстрела в селе вспыхнули пожары, сгорело несколько частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

Также Задоренко добавил, что Вооруженные силы Украины надежно держат оборону на линии фронта, атакуя враждебные позиции в районе Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки и Больших Проходов.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки штурмовые и наступательные действия российских оккупантов на Востоке и Юге не имели успеха – Вооруженные силы Украины отбрасывали захватчиков назад

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.