Серпень, 13 в 12:54

Російські війська обстрілюють майже всі населені пункти Дергачівщини у Харківській області.

Під щільним артилерійським вогнем Слатине, Прудянка, Цупівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова. Про це повідомив Дергачівський міський голова В’ячеслав Задоренко.

За його словами, проти цивільного населення Руської Лозової окупанти вкотре застосували заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби.

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Внаслідок ворожого обстрілу в селі спалахнули пожежі, згоріло декілька приватних будинків. Інформація про постраждалих не надходила.

Також Задоренко додав, що Збройні сили України надійно тримають оборону на лінії фронту, атакуючи ворожі позиції в районі Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що впродовж минулої доби штурмові та наступальні дії російських окупантів на Сході та Півдні не мали успіху – Збройні сили України відкидали загарбників назад.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.