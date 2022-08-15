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Факты / Украина

Принудительное изъятие имущества оптимизировали: что это значит

Анастасия Гевко, редактор ленты
РНБО
Фото: УНИАН

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада в целом поддержала законопроект об оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях военного положения.

Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Он отметил, что среди обновленных норм – то, что принудительное отчуждение или изъятие оборудования, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого есть риск прерывания его функционирования, будут проводить по решению СНБО.

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Кроме того, право государственной собственности на такое оборудование будет возникать начиная со дня введения в действие такого решения СНБО.

Управлять активами, которые составляет такое оборудование, будет Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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