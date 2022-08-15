Принудительное изъятие имущества оптимизировали: что это значит
В понедельник, 15 августа, Верховная Рада в целом поддержала законопроект об оптимизации некоторых вопросов принудительного отчуждения и изъятия имущества в условиях военного положения.
Об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Он отметил, что среди обновленных норм – то, что принудительное отчуждение или изъятие оборудования, которое используется или может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса и в отношении которого есть риск прерывания его функционирования, будут проводить по решению СНБО.
Кроме того, право государственной собственности на такое оборудование будет возникать начиная со дня введения в действие такого решения СНБО.
Управлять активами, которые составляет такое оборудование, будет Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.