Август, 17 в 20:32

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Кыргызстана Идриса Кадыркулова, Румынии – Александру Виктору Микуле, Бельгии – Петера Ван де Вельде и Испании – Рикардо Лопеса-Аранды Хагу.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Документы были вручены на территории Национального заповедника София Киевская.

Таким образом послы начинают дипломатическую миссию в нашем государстве.

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— Ценим, что в это сложное время посольства стратегических партнеров и дружественных стран продолжают работать на полную. Это имеет большое значение для наших двусторонних отношений и поддержки Украины, – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил президента, правительство и граждан Румынии за широкую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, в частности, принятие вынужденно перемещенных лиц.

Зеленский выразил надежду, что Бельгия вместе с другими европейскими партнерами присоединится к восстановлению Украины. Он поблагодарил народ и руководство Бельгии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент поблагодарил правительство Испании за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны.