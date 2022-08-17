Серпень, 17 в 20:32

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Киргизстану Ідриса Кадиркулова, Румунії – Александру Віктора Мікули, Бельгії – Петера Ван де Вельде та Іспанії – Рікардо Лопеса-Аранди Хагу.

Про це повідомили на сайті Офісу президента. Документи вручили на території Національного заповідника Софія Київська.

Таким чином посли розпочинають дипломатичну місію в нашій державі.

Зараз дивляться

– Цінуємо, що в цей складний час посольства стратегічних партнерів і дружніх країн продовжують працювати на повну. Це має велике значення для наших двосторонніх відносин і підтримки України, – зазначив Зеленський.

Очільник держави подякував президенту, уряду та громадянам Румунії за широку підтримку України з початку повномасштабного вторгнення РФ, зокрема, прийняття вимушено переміщених осіб.

Зеленський висловив сподівання, що Бельгія разом з іншими європейськими партнерами долучиться до відбудови України. Він подякував народу і керівництву Бельгії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент подякував уряду Іспанії за надання гуманітарної та оборонної допомоги, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.