Август, 24 в 22:24

В войне с Россией крупнейшими поставщиками вооружения Вооруженным силам Украины являются Соединенные Штаты, Польша и Великобритания, а Германия является лидером по обещаниям.

Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

В материале газеты говорится, что хотя аналитические центры ФРГ и утверждают, что Лондон и Варшава “не успевают” в поставках вооружения Украине, реальная картина демонстрирует, что именно Великобритания и Польша находятся в тройке стран-поставщиков оружия, когда первое и абсолютное Лидерство занимают США.

Сейчас смотрят

Издание упоминает, что перед полномасштабным вторжением РФ президент США принял первое решение о снабжении оружием на $60 млн почти год назад, 27 августа 2021 года. Впоследствии военная помощь на сумму около $200 млн поступила в декабре. В этот же период Великобритания и страны Балтии также усилили поставки вооружения.

Соединенные Штаты

Газета напоминает, что американским президентом 9 мая был подписан ленд-лиз, общая сумма которого составляет более $40 млрд.

При этом, по данным Института мировой экономики в Киле, общая сумма деклараций о военной помощи США составляет около $25 млрд, а разглашенная и реализуемая — примерно $2,06 млрд. Сами же американцы говорят, что “конкретная помощь” составляет более $10 млрд.

Наибольшей популярностью среди вооружений, поставляемых в Украину, пользовались комплексы ракетной артиллерии HIMARS (19 шт.), хотя поставка вооружения была значительно шире: от вертолетов (20 шт. Ми-17), классической ствольной артиллерии (более 100 гаубиц калибра 155 мм), зенитных комплексов Javelin (1,4 тыс. шт.) до почти 60 млн боеприпасов мелкого калибра.

Польша

По поставке, которая уже поступила в Украину, именно Польша занимает второе место. Издание пишет, что стоимость поставок из Польши оценивается в $1,8 млрд.

Польское государство является крупнейшим поставщиком танков — почти 250 польских Т-72, ​​по меньшей мере 18 гаубиц Krab (часть, вероятно, еще идет в Украину), а также других типов артиллерии или зенитных систем Piorun.

— Теперь мы скорее будем помогать техникой, собственные запасы не будем истощать, — рассказал газете Dziennik Gazeta Prawna один из польских чиновников, знакомый с процессом поставки вооружения.

Издание отмечает, что это подвергает сомнению передачу Польшей танков PT-91, поскольку подобная информация находится в публичном пространстве.

– Проблема в том, что в Европе есть дефицит боеприпасов калибра 152 мм, гораздо проще дополнить калибр 155 мм, – пояснил собеседник.

Польское правительство приняло политику умеренного высказывания о помощи и информирует только постфактум.

Великобритания

Бронза, или третье место по объему поставок вооружения в Украину за Соединенным Королевством, предоставившим Украине оружие на $1 млрд, хотя обещанная помощь на будущие закупки составляет почти $3 млрд.

Издание отмечает, что в вопросе поставки оружия в Украину после Британии следует Канада, а за ней — Федеративная Республика Германия, которая предоставила военное оборудование на сумму более $450 млн.

– Приведенные выше цифры касаются реализованной помощи. Следует также помнить, что некоторые статистические данные Института мировой экономики в Киле касаются заявлений о поддержке, которые, как показывают события последних месяцев, необязательно превращаются в реальную помощь. Прекрасным примером являются заявления Германии о поставках оружия и дальнейшая позиция правительства канцлера Олафа Шольца, регулярно тормозящего и блокирующего их, — пишет автор статьи в газете Dziennik Gazeta Prawna Мацей Милош.

В то же время издание добавляет, что с учетом помощи по отношению к ВВП стран-поставщиков оружия, бесспорными лидерами являются Эстония и Латвия (по 0,8% ВВП), за которыми следует Польша с 0,5% ВВП. После них — Норвегия, Словакия, Чехия и Великобритания.