Август, 25 в 13:46

Российских туристов нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что если туристы, бизнесмены и студенты из РФ лишатся права путешествовать в страны ЕС и Группы семи, это будет уместным ответом на российскую захватническую и геноцидную войну.

Дмитрий Кулеба также ответил тем, кто спрашивает, для чего вводить санкции против обычных граждан. Глава МИД объяснил, что абсолютное большинство россиян поддерживают войну, радуются убийствам украинцев, ракетным ударам по украинским городам, отрицают российские военные преступления.

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— Пора снять розовые очки и трезво посмотреть на реальность российского фашизма. Возложение вины исключительно на Путина опасное и наивное. Россия не изменится, пока поколения россиян не осознают общую вину и ответственность за то, что совершила их страна, — убежден министр.

По мнению Дмитрия Кулебы, когда все страны ЕС и Группы семи перестанут выдавать туристические визы россиянам, это будет первый шаг к их отрезвлению.

В то же время глава МИД подчеркнул, что ограничения не должны касаться тех, кому грозит преследование в РФ. Также въезд по гуманитарным основаниям должен быть сохранен.

Кроме того, Дмитрий Кулеба добавил, что запрет на въезд для россиян повысит безопасность и снизит преступность. Ведь они представляют повышенный риск конфликтов и преступлений на почве ненависти.