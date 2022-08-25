Серпень, 25 в 13:46

Російських туристів потрібно позбавити права перетинати міжнародні кордони, допоки вони не навчаться їх поважати.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що коли туристів, бізнесменів та студентів з РФ позбавлять права подорожувати до країн ЄС і Групи семи, це буде доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну.

Дмитро Кулеба також відповів тим, хто запитує, для чого накладати санкції на звичайних громадян. Очільник МЗС пояснив, що абсолютна більшість росіян підтримують війну, тішаться вбивствам українців, ракетним ударам по українських містах, заперечують російські воєнні злочини.

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– Час зняти рожеві окуляри та тверезо подивитися на реальність російського фашизму. Покладання провини виключно на Путіна небезпечно наївне. Росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна, – переконаний міністр.

На думку Дмитра Кулеби, коли усі країни ЄС і Групи семи припинять видавати туристичні візи росіянам, це буде перший крок до їхнього протверезіння.

Водночас очільник МЗС наголосив, що обмеження не мають стосуватися тих, кому загрожує переслідування в РФ. Так само в’їзд із гуманітарних підстав має бути збережений.

Крім того, Дмитро Кулеба додав, що заборона в’їзду для росіян підвищить безпеку та знизить злочинність. Адже вони становлять підвищений ризик конфліктів і злочинів на ґрунті ненависті.