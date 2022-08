В ближайшие три года украинская армия постепенно перейдет на стандарты и вооружение НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал во время брифинга 24 августа.

Кал подчеркнул, что пакет помощи, о котором объявил президент США Джо Байден в День Независимости 24 августа, был подготовлен в тесной консультации с украинской стороной.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj

