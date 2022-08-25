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Факты / Украина

ВСУ за три года перейдут на стандарты и вооружение НАТО — Минобороны США

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

В ближайшие три года украинская армия постепенно перейдет на стандарты и вооружение НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал во время брифинга 24 августа.

– Вероятно, через годы Украина все еще будет использовать те системы и боеприпасы, которые она производит. Однако я скажу, что, по моему мнению, в сроки, о которых мы здесь говорим, она постепенно перейдет на вооружение стандартов НАТО, — отметил он.

Кал подчеркнул, что пакет помощи, о котором объявил президент США Джо Байден в День Независимости 24 августа, был подготовлен в тесной консультации с украинской стороной.

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Он также предположил, что возможен сценарий, при котором война будет продолжаться. Даже если она перейдет в другую фазу, и ” насилие ослабнет”, украинцам придется защищать свою территорию и сдерживать вероятную будущую агрессию.

По подсчетам заместителя главы Пентагона, Украине оказали военную помощь более 50 стран за последние несколько месяцев.

Кал считает, что будущее ВСУ будет базироваться на гораздо меньшем количестве систем, которые, однако, проще обслуживать.

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Напомним, что 24 августа президент США Джо Байден объявил о крупнейшем транше помощи для Украины на $2,98 млрд. Это позволит приобрести ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотники и радары, чтобы государство могло защищать себя в долгосрочной перспективе.

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