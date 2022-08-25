Серпень, 25 в 9:14

Українська армія в найближчі три роки поступово перейде на стандарти та озброєння НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал під час брифінгу 24 серпня.

– Імовірно, через роки Україна все ще використовуватиме ті системи та боєприпаси, які вона виробляє. Однак я скажу, що, на мій погляд, у терміни, про які ми тут говоримо, вона поступово перейде на озброєння стандартів НАТО, – зазначив він.

Кал підкреслив, що пакет допомоги, про який оголосив президент США Джо Байден у День Незалежності 24 серпня, підготували у тісній консультації з українською стороною.

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LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) August 24, 2022

Він також припустив, що можливий сценарій, за якого війна триватиме. Навіть якщо вона перейде в іншу фазу і “насильство ослабне”, українцям доведеться захищати свою територію і стримувати імовірну майбутню агресію.

За підрахунками заступника голови Пентагону, Україні надали військову допомогу понад 50 країн протягом останніх кількох місяців.

Кал вважає, що майбутнє ЗСУ базуватиметься на набагато меншій кількості систем, які, проте, простіше обслуговувати.

Нагадаємо, що 24 серпня президент США Джо Байден оголосив про найбільший транш допомоги для України на $2,98 млрд. Це дасть змогу придбати ППО, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотники та радари, щоб держава могла захищати себе у довгостроковій перспективі.