Українська армія в найближчі три роки поступово перейде на стандарти та озброєння НАТО.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал під час брифінгу 24 серпня.

Кал підкреслив, що пакет допомоги, про який оголосив президент США Джо Байден у День Незалежності 24 серпня, підготували у тісній консультації з українською стороною.

LIVE: Dr. Colin H. Kahl, Undersecretary of Defense for @DOD_Policy, holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/7KP1wzrZqj

— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) August 24, 2022