Август, 23 в 17:26

В Украине идет война на истощение, впереди зима. Поэтому мир должен и дальше поддерживать Киев, в частности оружием.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на втором саммите Крымской платформы, который проходит сегодня в режиме онлайн.

– Зима идет. Зима будет тяжелой. И теперь мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, борьба в логистике, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину, чтобы она могла побеждать как суверенная независимая нация, — отметил он.

Столтенберг добавил, что мощная, стабильная и независимая Украина является “залогом евроатлантической безопасности”. Он уточнил, что Альянс поддерживал наше государство в течение 30 лет независимости.

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– Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно, – заверил Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что восемь лет тому назад Россия незаконно оккупировала Крым и превратила полуостров в одно из самых милитаризованных мест на планете.

– И он стал плацдармом для нападения на Украину полгода тому назад. Президент Путин думал, что сможет сломать украинский народ и его Вооруженные силы, что он сможет разделить демократические нации и диктовать свои условия. Но он ошибся… Украина пережила шесть ужасающих месяцев войны. Она показала чрезвычайную способность противиться брутальной агрессии, отвоевывать свои территории и наносить тяжелые потери России, — подчеркнул Столтенберг.

Он заявил, что НАТО солидарно с Украиной, поддерживает суверенитет, территориальную целостность нашей страны, ее право защищать свои территории и выбирать свой путь в будущем.

– НАТО является частью Контактной группы под эгидой США, которая мобилизует поддержку, и я активно призываю лидеров предоставлять больше оружия и оборудования как можно скорее, – сообщил он.