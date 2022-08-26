Август, 26 в 8:28

Министерство обороны Украины прокомментировало указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности российской армии.

В ведомстве посоветовали оккупантам приобрести побольше мешков для трупов. Об этом говорится в сообщении Минобороны в социальных сетях.

– Они еще даже не начинали. Россия планирует увеличить численность личного состава Вооруженных сил до 2 млн. человек. Для выполнения указа своего президента Минобороны РФ теперь должно закупить 2 млн мешков для трупов, — отметили они.

They haven’t even started yet…

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD Сейчас смотрят — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

Напомним, что 25 августа Путин подписал указ, предусматривающий увеличение штатной численности ВС России на 137 тыс. военных.

В то же время, за шесть месяцев полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, ВСУ уничтожили 45 850 единиц личного состава.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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