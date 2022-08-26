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Факты / Украина

Должны закупить 2 млн мешков для трупов. В Минобороны прокомментировали увеличение армии РФ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины прокомментировало указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности российской армии.

В ведомстве посоветовали оккупантам приобрести побольше мешков для трупов. Об этом говорится в сообщении Минобороны в социальных сетях.

– Они еще даже не начинали. Россия планирует увеличить численность личного состава Вооруженных сил до 2 млн. человек. Для выполнения указа своего президента Минобороны РФ теперь должно закупить 2 млн мешков для трупов, — отметили они.

Напомним, что 25 августа Путин подписал указ, предусматривающий увеличение штатной численности ВС России на 137 тыс. военных.

В то же время, за шесть месяцев полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, ВСУ уничтожили 45 850 единиц личного состава.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны
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