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Факти / Україна

Мають закупити 2 млн мішків для трупів. У Міноборони прокоментували збільшення армії РФ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерстві оборони України прокоментували указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії.

У відомстві порадили окупантам придбати побільше мішків для трупів. Про це сказано в повідомленні Міноборони у соціальних мережах.

– Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу Збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони РФ тепер має закупити 2 млн мішків для трупів, – зазначили вони.

Нагадаємо, що 25 серпня Путін підписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності ЗС Росії на 137 тис. військових.

Водночас за шість місяців повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, ЗСУ знищили 45 850 одиниць особового складу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони
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