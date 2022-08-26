Серпень, 26 в 8:28

Міністерстві оборони України прокоментували указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії.

У відомстві порадили окупантам придбати побільше мішків для трупів. Про це сказано в повідомленні Міноборони у соціальних мережах.

– Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу Збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони РФ тепер має закупити 2 млн мішків для трупів, – зазначили вони.

They haven’t even started yet…

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD Зараз дивляться — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022

Нагадаємо, що 25 серпня Путін підписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності ЗС Росії на 137 тис. військових.

Водночас за шість місяців повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, ЗСУ знищили 45 850 одиниць особового складу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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