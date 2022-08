Міністерстві оборони України прокоментували указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії.

У відомстві порадили окупантам придбати побільше мішків для трупів. Про це сказано в повідомленні Міноборони у соціальних мережах.

They haven’t even started yet…

russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.

In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVD

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022