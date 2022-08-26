Мають закупити 2 млн мішків для трупів. У Міноборони прокоментували збільшення армії РФ
Міністерстві оборони України прокоментували указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення чисельності російської армії.
У відомстві порадили окупантам придбати побільше мішків для трупів. Про це сказано в повідомленні Міноборони у соціальних мережах.
– Вони ще навіть не починали. Росія планує збільшити чисельність особового складу Збройних сил до 2 млн осіб. Для виконання указу свого президента Міноборони РФ тепер має закупити 2 млн мішків для трупів, – зазначили вони.
They haven’t even started yet…
russia plans to increase the number of armed forces’ personnel to 2 million+.
In order to implement the decree of their president, russia’s ministry of defense now has to procure 2 million body bags. pic.twitter.com/QTVDA09FVDЗараз дивляться
— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 25, 2022
Нагадаємо, що 25 серпня Путін підписав указ, який передбачає збільшення штатної чисельності ЗС Росії на 137 тис. військових.
Водночас за шість місяців повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, ЗСУ знищили 45 850 одиниць особового складу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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