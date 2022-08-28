Август, 28 в 10:10

В подразделениях российской армии много погибших и раненых, а ВСУ ежедневно обстреливают вражеские позиции из артиллерии.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор захватчика, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Солдат РФ рассказал другу, что сгорел танк, в результате чего погиб 25-летний механик.

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– Танк сгорел, механик погиб, 25 лет пацану исполнилось. Бл*ть, артиллерия просто еб*шит каждый день. 200-х и 300-х до*уя. Нет, ну в последнее время, по крайней мере, где я нахожусь, 200-х мало. А первые дни в июле было больше, – говорит оккупант.

Ранее в разведке сообщили, что подразделения РФ в Казахстане отказываются возвращаться на места постоянной дислокации.

Причиной является то, что они не хотят дальше участвовать в полномасштабной войне против Украины.

В то же время, командование российской армии до сих пор намерено полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные во время подавления январских митингов против действующей власти.