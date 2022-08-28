Серпень, 28 в 10:10

У підрозділах російської армії є багато загиблих та поранених, а ЗСУ щодня обстрілюють ворожі позиції з артилерії.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова загарбника, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Солдат РФ розповів другу, що згорів танк, внаслідок чого загинув 25-річний механік.

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– Танк згорів, механік загинув, 25 років пацану виповнилося. Бл*ть, артилерія просто еб*шить щодня. 200-х і 300-х до*уя. Ні, ну останнім часом, принаймні, де я перебуваю, 200-х мало. А перші дні у липні було більше, – каже окупант.

Раніше у розвідці повідомили, що підрозділи РФ у Казахстані відмовляються повертатися на місця постійної дислокації.

Причиною є те, що вони не хочуть далі брати участь у повномасштабній війні проти України.

Водночас командування російської армії досі має намір повністю вивести війська з території Казахстану, введені під час придушення січневих мітингів проти чинної влади.