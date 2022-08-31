Август, 31 в 15:42

Визовые санкции ЕС должны распространяться не только на россиян, но и на граждан Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Беларусь является соучастником в войне, которую развязала Российская Федерация.

Также Кулеба раскритиковал позицию Франции и Германии, выступающих против полного визового бана для россиян.

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– Когда я прочитал совместное заявление Франции и Германии (накануне дискуссии в ЕС) о том, что нужно сохранить возможности въезда для россиян в ЕС, потому что это огромное “трансформативное действие и влияние на российское общество”, то у меня возникает логичный вопрос: соглашение об упрощенном оформлении виз между Россией и ЕС действует с 2007 года, а сильно работает ваша “трансформативная сила”? Может вы посмотрите реальности в глаза и признаете, что есть определенные иллюзии, от которых нужно избавиться?, — сказал он.

По словам министра, пока работала упрощенная форма выдачи виз, это не помогло научить россиян уважать другие страны и другие народы и не изменило их отношение к Европе.

Кулеба напомнил, что Россия начала войну против Грузии в 2008 году, начала войну против Украины в 2014 году, совершила ряд убийств оппонентов режима Путина (в том числе на территории стран ЕС), а также продолжала энергетический шантаж Европы.