Серпень, 31 в 15:42

Візові санкції ЄС мають поширюватися не лише на росіян, а й на громадян Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив на тому, що Білорусь є співучасником у війні, яку розв’язала Російська Федерація.

Також Кулеба розкритикував позицію Франції та Німеччини, які виступають проти повного візового бану для росіян.

Зараз дивляться

– Коли я прочитав спільну заяву Франції та Німеччини (напередодні дискусії в ЄС) про те, що потрібно зберегти можливості в’їзду для росіян в ЄС, тому що це величезна “трансформативна дія і вплив на російське суспільство”, то у мене виникає логічне запитання: угода про спрощене оформлення віз між Росією і ЄС діє з 2007 року, а сильно працює ваша “трансформативна сила”? Може ви подивитесь реальності в очі і визнаєте, що є певні ілюзії, яких треба позбутися?, – сказав він.

За словами міністра, поки працювала спрощена форма видачі віз, це не допомогло навчити росіян поважати інші країни та інші народи і не змінило їх ставлення до Європи.

Кулеба нагадав, що Росія почала війну проти Грузії в 2008 році, почала війну проти України в 2014 році, здійснила низку вбивств опонентів режиму Путіна (зокрема на території країн ЄС), а також продовжувала енергетичний шантаж Європи.