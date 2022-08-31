Країна-співучасник війни: Кулеба заявив, що візові санкції ЄС мають стосуватися і Білорусі
Візові санкції ЄС мають поширюватися не лише на росіян, а й на громадян Білорусі.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив на тому, що Білорусь є співучасником у війні, яку розв’язала Російська Федерація.
Також Кулеба розкритикував позицію Франції та Німеччини, які виступають проти повного візового бану для росіян.
– Коли я прочитав спільну заяву Франції та Німеччини (напередодні дискусії в ЄС) про те, що потрібно зберегти можливості в’їзду для росіян в ЄС, тому що це величезна “трансформативна дія і вплив на російське суспільство”, то у мене виникає логічне запитання: угода про спрощене оформлення віз між Росією і ЄС діє з 2007 року, а сильно працює ваша “трансформативна сила”? Може ви подивитесь реальності в очі і визнаєте, що є певні ілюзії, яких треба позбутися?, – сказав він.
За словами міністра, поки працювала спрощена форма видачі віз, це не допомогло навчити росіян поважати інші країни та інші народи і не змінило їх ставлення до Європи.
Кулеба нагадав, що Росія почала війну проти Грузії в 2008 році, почала війну проти України в 2014 році, здійснила низку вбивств опонентів режиму Путіна (зокрема на території країн ЄС), а також продовжувала енергетичний шантаж Європи.