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Факты / Украина

Появился спутниковый снимок разрушенного моста Новокаховской дамбы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Появился спутниковый снимок разрушенного моста Новокаховской дамбы

В сети опубликовали спутниковые снимки моста Новокаховской плотины, который обрушился.

— Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских забастовок. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден, — говорится в описании к снимкам.

Напомним, что четыре дня назад ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем транспортным артериям на Юге Украины. В частности, ВСУ ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам – железнодорожному и автомобильному.

Накануне была уничтожена переправа через Днепр, которую строили российские военные в селе Львово Херсонской области.

29 августа в Оперативной группировке войск Каховка сообщили, что ВСУ уничтожили почти все большие мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области, то есть Новокаховский и два Антоновских.

Источник: Бенджамин Питт

Фото: Бенджамин Питт

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