Появился спутниковый снимок разрушенного моста Новокаховской дамбы
В сети опубликовали спутниковые снимки моста Новокаховской плотины, который обрушился.
— Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских забастовок. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден, — говорится в описании к снимкам.
***BREAKING***
The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFIСейчас смотрят
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022
Напомним, что четыре дня назад ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем транспортным артериям на Юге Украины. В частности, ВСУ ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам – железнодорожному и автомобильному.
Накануне была уничтожена переправа через Днепр, которую строили российские военные в селе Львово Херсонской области.
29 августа в Оперативной группировке войск Каховка сообщили, что ВСУ уничтожили почти все большие мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области, то есть Новокаховский и два Антоновских.
Источник: Бенджамин Питт
Фото: Бенджамин Питт