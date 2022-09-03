Появился спутниковый снимок разрушенного моста Новокаховской дамбы

Сентябрь, 03 в 19:17

В сети опубликовали спутниковые снимки моста Новокаховской плотины, который обрушился.

— Мост Новокаховской плотины обрушился из-за многочисленных украинских забастовок. Железнодорожный мост не обрушился, но сильно поврежден, — говорится в описании к снимкам.

***BREAKING*** The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI Сейчас смотрят — Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022

Напомним, что четыре дня назад ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем транспортным артериям на Юге Украины. В частности, ВСУ ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам – железнодорожному и автомобильному.

Накануне была уничтожена переправа через Днепр, которую строили российские военные в селе Львово Херсонской области.

29 августа в Оперативной группировке войск Каховка сообщили, что ВСУ уничтожили почти все большие мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области, то есть Новокаховский и два Антоновских.

Источник: Бенджамин Питт

Фото: Бенджамин Питт