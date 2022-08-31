Август, 31 в 6:29

Ракетно-артиллерийские подразделения накануне отработали удары по четырем транспортным артериям на Юге Украины.

В частности, украинские защитники ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам – железнодорожному и автомобильному.

– Степень повреждения максимально ограничивает их использование, – сообщили 31 августа в Оперативном командовании Юг.

Накануне была уничтожена переправа через Днепр, которую возводили российские оккупанты в селе Львово Херсонской области.

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29 августа в Оперативной группировке войск Каховка заявили, что украинские военные уничтожили почти все большие мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области, то есть Новокаховский и два Антоновских.

После ударов Вооруженных сил Украины из реактивных артиллерийских систем HIMARS там уцелели только переходы для пешеходов, что мешает России поставлять оружие и подкрепление.

Согласно данным, которыми располагает разведка Великобритании, большинство подразделений вокруг Херсона сейчас неукомплектованы и полагаются на хрупкие линии поставок через паромные и понтонные мосты через Днепр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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