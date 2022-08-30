Август, 30 в 12:27

В селе Львово Херсонской области уничтожена переправа через Днепр.

Информацию об этом подтвердили в Оперативном командовании Юг 30 августа.

Сейчас смотрят

Согласно данным ОК Юг, эту переправу через реку возводили российские оккупанты.

Сейчас украинская сторона разведывает окончательные потери врага.

Напомним, накануне в Оперативной группировке войск Каховка сообщили, что украинские военные уничтожили почти все крупные мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Имеются в виду Новокаховский и два Антоновских моста – железнодорожный и автомобильный.

После ударов Вооруженных сил Украины из реактивных артиллерийских систем HIMARS там уцелели только переходы для пешеходов.

Таким образом подразделения РФ оказались отрезанными от поставок оружия и подкрепления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.