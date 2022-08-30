На Юге уничтожена переправа через Днепр, которую возводили оккупанты
В селе Львово Херсонской области уничтожена переправа через Днепр.
Информацию об этом подтвердили в Оперативном командовании Юг 30 августа.
Согласно данным ОК Юг, эту переправу через реку возводили российские оккупанты.
Сейчас украинская сторона разведывает окончательные потери врага.
Напомним, накануне в Оперативной группировке войск Каховка сообщили, что украинские военные уничтожили почти все крупные мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Имеются в виду Новокаховский и два Антоновских моста – железнодорожный и автомобильный.
После ударов Вооруженных сил Украины из реактивных артиллерийских систем HIMARS там уцелели только переходы для пешеходов.
Таким образом подразделения РФ оказались отрезанными от поставок оружия и подкрепления.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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