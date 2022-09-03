З’явився супутниковий знімок зруйнованого мосту Новокаховської греблі
У мережі опублікували супутникові знімки мосту Новокаховської греблі, що обрушився.
– Міст Новокаховської греблі зруйнований через численні українські страйки. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений, – йдеться в дописі до знімків.
***BREAKING***
The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFIЗараз дивляться
— Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022
Нагадаємо, що чотири дні тому ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох транспортних артеріях на Півдні України. Зокрема ЗСУ вдарили по Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.
Напередодні було знищено переправу через Дніпро, яку будували російські військові в селі Львове Херсонської області.
29 серпня в Оперативному угрупованні військ Каховка повідомили, що ЗСУ знищили майже всі великі мости на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, тобто Новокаховський та два Антонівські.
Джерело: Бенджамін Пітт
Фото: Бенджамін Пітт