З’явився супутниковий знімок зруйнованого мосту Новокаховської греблі

Вересень, 03 в 19:17

У мережі опублікували супутникові знімки мосту Новокаховської греблі, що обрушився.

– Міст Новокаховської греблі зруйнований через численні українські страйки. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений, – йдеться в дописі до знімків.

***BREAKING*** The bridge of the Nova Kakhovka dam has collapsed due to numerous Ukrainian strikes. The railway bridge did not collapse but is severely damaged. pic.twitter.com/1YCWXGLZFI Зараз дивляться — Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 3, 2022

Нагадаємо, що чотири дні тому ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох транспортних артеріях на Півдні України. Зокрема ЗСУ вдарили по Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.

Напередодні було знищено переправу через Дніпро, яку будували російські військові в селі Львове Херсонської області.

29 серпня в Оперативному угрупованні військ Каховка повідомили, що ЗСУ знищили майже всі великі мости на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, тобто Новокаховський та два Антонівські.

Джерело: Бенджамін Пітт

Фото: Бенджамін Пітт