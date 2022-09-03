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Факти / Україна

З’явився супутниковий знімок зруйнованого мосту Новокаховської греблі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
З’явився супутниковий знімок зруйнованого мосту Новокаховської греблі

У мережі опублікували супутникові знімки мосту Новокаховської греблі, що обрушився.

– Міст Новокаховської греблі зруйнований через численні українські страйки. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений, – йдеться в дописі до знімків.

Нагадаємо, що чотири дні тому ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали удари по чотирьох транспортних артеріях на Півдні України. Зокрема ЗСУ вдарили по Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах – залізничному та автомобільному.

Напередодні було знищено переправу через Дніпро, яку будували російські військові в селі Львове Херсонської області.

29 серпня в Оперативному угрупованні військ Каховка повідомили, що ЗСУ  знищили майже всі великі мости на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, тобто Новокаховський та два Антонівські.

Джерело: Бенджамін Пітт

Фото: Бенджамін Пітт

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