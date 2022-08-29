Август, 29 в 13:24

Украинские военные уничтожили практически все большие мосты на временно оккупированных территориях Херсонской области. Тем самым они отрезали подразделения РФ от поставок оружия и подкрепления.

Об этом сообщили в Оперативной группировке войск Каховка. Речь идет об Антоновском железнодорожном, Антоновском автомобильном и Новокаховском мостах.

Вооруженные силы Украины наносили удары из реактивных артиллерийских систем HIMARS. Сейчас остались только переходы для пешеходов.

Сейчас смотрят

– Ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области крайне непростая. Большие и ужасные HIMARS уничтожили практически все крупные мосты (Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский). Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, — подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что для Украины это отличный шанс возвращать свои территории.

Ранее руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала в эфире общенационального телемарафона, что ситуация в южных регионах напряженная, но контролируется силами обороны Украины.

Она отметила, что огневой контроль ВСУ (т.е. удары по мостам, командным центрам и военным складам оккупантов) работает, эффективен и имеет результат. По словам Гуменюк, оккупанты не хотят идти в атаку.

– Враг деморализован, растерян. Очень сложно ему собирать силы для будущих маневров… Он, окопавшись и почувствовав более или менее защищенное состояние среди железобетонных конструкций, не хочет подниматься в атаку, — подчеркнула Гуменюк.

На днях украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому мосту. Он соединяет Херсон с левобережьем, в частности, с Олешками и Голой Пристанью.

Тем временем российские оккупанты пытаются построить паромную переправу через Днепр возле поврежденного ударами ВСУ Антоновского моста в Херсоне.

Источник: Оперативная группировка войск Каховка