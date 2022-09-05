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Факты / Украина

Контрнаступление ВСУ заметно развивается на Херсонском и Донецком направлениях – ISW

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на юге и востоке.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

— Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области, — отметили они.

Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку ВСУ будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить моральный дух захватчиков, даже если наземные контрнаступления будут продолжаться.

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По прогнозу ISW, россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Фото: ISW

Аналитики добавили, что украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сих пор очень “прислушались к оптимистической риторике Кремля”.

Так, освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блогеров, в то время как Минобороны РФ утверждали, что украинские войска продолжают “неудачные попытки” продвижения.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

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