Контрнаступление ВСУ заметно развивается на Херсонском и Донецком направлениях – ISW
Контрнаступление Сил обороны Украины заметно развивается на юге и востоке.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).
— Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области, — отметили они.
Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, поскольку ВСУ будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить моральный дух захватчиков, даже если наземные контрнаступления будут продолжаться.
По прогнозу ISW, россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.
Аналитики добавили, что украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блогеров, которые до сих пор очень “прислушались к оптимистической риторике Кремля”.
Так, освобождение Украиной Высокополья вызвало критические дискуссии среди некоторых российских блогеров, в то время как Минобороны РФ утверждали, что украинские войска продолжают “неудачные попытки” продвижения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 194-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW