Сентябрь, 04 в 12:59

Намеренное методическое истощение сил и материально-технического обеспечения армии РФ на Юге является первоочередной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Эксперты предполагают, что ВСУ не ставят перед собой задачу немедленно освободить значительные территории.

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А в подтверждение того, что не ошибаются в своих прогнозах, цитируют советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего, что целью украинских сил на Юге является “системное перемалывание армии Путина”.

Советник Офиса президента Украины утверждает, что ВСУ стремятся ударами артиллерии и высокоточного оружия систематически уничтожать оперативную систему материально-технического снабжения России.

– Заявление Арестовича перекликается с оценкой ISW о том, что в процессе контрнаступления, вероятно, не последуют немедленные достижения, – отмечают в Институте изучения войны.

А все потому, продолжают американские специалисты, что украинские силы стремятся нарушить ключевые логистические узлы России на Юге и сократить военный потенциал армии РФ.

Другие западные аналитики в комментарии изданию The Wall Street Journal тоже заявили, что Киев может добиться прогресса, даже отвоевывая позиции в умеренном темпе.

Во время контрнаступления, считают они, Украина заставит Россию раскрыть дислокацию своих войск и баз снабжения, занять оборонную позицию, а также перебрасывать силы из других частей страны.

В этом и состоит суть более широкой стратегии контрнаступления Украины на Юге – держать в напряжении силы оккупантов от Харькова до Крыма.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW