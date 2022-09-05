Вересень, 05 в 6:59

Контрнаступ Сил оборони України помітно розвивається на півдні та сході.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

– Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області, – зазначили вони.

Швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем, оскільки ЗСУ намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити їхні командування та контроль і послабити моральний дух загарбників, навіть якщо наземні контрнаступи триватимуть.

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За прогнозом ISW, росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звичайно, здійснюватимуть запеклі артилерійські та авіаційні атаки на звільнені населені пункти та українські війська.

Аналітики додали, що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які донині дуже “прислухалися до оптимістичної риторики Кремля”.

Так, звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як Міноборони РФ стверджувало, що українські війська продовжують “невдалі спроби” просування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 194-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW