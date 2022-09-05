Вересень, 05 в 16:22

Ракетний потенціал РФ поступово зменшується. Тож агресор на Півдні України запускає навіть відбраковані ракети до зенітно-ракетних систем С-300, тобто які мають брак та були відокремлені під час сортування.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Вона пояснила, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 3,5 тис. ракет. В окупантів немає можливості поповнювати цей арсенал, але вони продовжують його використовувати.

Зараз дивляться

– Тому наразі ми можемо спостерігати, що в хід ідуть навіть ті партії зброї, зокрема, ракет для систем С-300, які вочевидь відбраковані. Ми це спостерігаємо за їх “поведінкою” під час пусків, – зазначила Гуменюк.

Вона також підтвердила, що путінські війська деморалізовані, мають низьку мотивацію та морально-психологічний дух.

– Це досить переконливе явище, оскільки всі полонені, які поповнюють наш обмінний фонд, свідчать одне й те саме: серед них шириться розуміння, що перспектив у цій битві немає, їх залишають, ЗСУ обмежує їх логістично, – повідомила Гуменюк.

Крім того, вона поінформувала, що Збройні сили України продовжують тримати під вогневим контролем мости на Півдні України. Це означає, що ЗСУ не знищують інфраструктуру, але водночас не дозволяють ворогу використовувати її у своїх інтересах.

Окупанти при цьому не полишають спроб провозити важку техніку та боєприпаси.

– Наразі всі ці артерії (через Дніпро, – Ред.) є абсолютно непроїзними. Саме тому вони облаштовують альтернативні шляхи – паромні, понтонні та баржеві переправи. Але і їх ми тримаємо під вогневим контролем, – підсумувала Гуменюк.

Нещодавно в ГУР Міноборони України інформували, що в окупантів залишилося не більше 45% ракет від тієї кількості, яка була до початку повномасштабної війни. Наприклад, залишилося близько 20% Іскандерів від початкових запасів. Вичерпуються і запаси крилатих ракет Калібр.

Крім того, 40% техніки, яку РФ залучає до бойових дій на території України, є небоєздатною.

Джерело: Media Center Ukraine