Сентябрь, 05 в 11:55

Корабельная группировка РФ в Черном море сократилась с пяти до двух ракетоносителей, оснащенных крылатыми ракетами типа Калибр. Это свидетельствует о сокращении запасов этих ракет на складах агрессора.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона на канале FreeДом, отвечая на вопрос, действительно ли у оккупантов исчерпываются Калибры.

Он озвучил два признака в подтверждение такого предположения.

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– Несколько опосредованных признаков действительно об этом свидетельствуют. Во-первых, ударов Калибрами стало гораздо меньше. Во-вторых, количество носителей сократили до двух. Было пять, потом стало четыре, сейчас два носителя, – отметил Жданов.

Военный эксперт напомнил, что дальность пуска крылатых ракет Калибр может достигать 1,5 тыс. км. То есть из акватории Черного моря оккупанты теоретически могут накрыть всю территорию Украины.

Жданов добавил, что РФ обычно применяла Калибры по объектам гражданской инфраструктуры Украины, там где агрессор рассчитывал на более-менее высокую точность.

– Но свидетельством того, что их становится все меньше и меньше, является даже то, что носителей всего два, суммарный залп которых на сегодняшний день может составлять максимум 16 ракет (типа Калибр, — Ред.), — добавил Жданов.

В конце августа в украинской разведке информировали, что у российских оккупантов осталось не более 45% от тех ракет, которые были до начала полномасштабной войны. Особенно сложная ситуация у РФ с Искандерами, которых осталось примерно 20% от первоначальных запасов. Кроме того, у россиян осталось не такое уж большое количество ракет Калибр.

По данным западных СМИ, российская армия несколько недель тратила высокоточные и дорогие Калибры на удары по деревянным муляжам реактивных артиллерийских установок HIMARS.

По данным ГУР Минобороны Украины, у оккупантов есть также проблемы с военной техникой, которую РФ привлекает к боевым действиям на территории Украины. Так, 40% этой техники является небоеспособной.