Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Украина на шестом месте, стоимость жизни – на первом: чего британцы ждут от Лиз Трасс

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина на шестом месте, стоимость жизни – на первом: чего британцы ждут от Лиз Трасс
Фото: Depositphotos

Британская общественность считает, что рост стоимости жизни должен быть на первом месте в списке решения проблем для Лиз Трасс в качестве премьер-министра.

Это следует из данных, опубликованных международной исследовательской группой данных и аналитики YouGov.

Так, семь из десяти (74%) британцев отнесли рост стоимости жизни к трем главным проблемам, на которых, по их мнению, должен сосредоточить свои усилия новый премьер-министр, намного опережая занимающую второе место – и не лишенную связи с первым номером – экономику, которая получила 47%. 

Сейчас смотрят

Несвязанные вопросы такие как изменение климата и здоровье – на третьем и четвертом местах. Они получили 28% и 25% соответственно. Иммиграция, согласно опубликованным данным, волнует 20% респондентов, а Украина – всего 13%.

Аналитики прогнозируют, что к зиме ситуация в Британии ухудшится. Уже в октябре счета за электроэнергию увеличатся примерно на 80%, а инфляция, по прогнозам, достигнет 13%, что усугубляется тем фактом, что люди думают, что правительство не смогло помочь людям проще пройти через нынешнюю стадию кризиса. 

Так, три четверти британцев (77%) считают, что правительство Бориса Джонсона сделало слишком мало для поддержки людей, борющихся с ростом стоимости жизни.

Большинство британцев ожидают, что грядут новые неприятности, в частности, что по их финансам ударят счета за электроэнергию. 

Каждый четвертый (25%) в настоящее время не верит, что сможет позволить себе ожидаемое увеличение счетов за электроэнергию, даже если урежет расходы в другом месте. Половине (47%) придется пойти на урезание, чтобы позволить себе их, и только 18% рассчитывают, что смогут позволить себе их без урезаний.

Читайте
Лиз Трасс распределит кресла в своем правительстве 6 сентября

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка