Британская общественность считает, что рост стоимости жизни должен быть на первом месте в списке решения проблем для Лиз Трасс в качестве премьер-министра.

Это следует из данных, опубликованных международной исследовательской группой данных и аналитики YouGov.

Так, семь из десяти (74%) британцев отнесли рост стоимости жизни к трем главным проблемам, на которых, по их мнению, должен сосредоточить свои усилия новый премьер-министр, намного опережая занимающую второе место – и не лишенную связи с первым номером – экономику, которая получила 47%.

Несвязанные вопросы – такие как изменение климата и здоровье – на третьем и четвертом местах. Они получили 28% и 25% соответственно. Иммиграция, согласно опубликованным данным, волнует 20% респондентов, а Украина – всего 13%.

The British public say they cost of living should be top of Liz Truss’s to do list as PM

Cost of living: 74% say is a top 3 priority

Economy: 47%

Climate change: 28%

Health: 25%

Immigration: 20%

Ukraine: 13%https://t.co/PlPgnf803r pic.twitter.com/b8b3gE0cmB

