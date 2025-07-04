Среди пострадавших — украинцы: в Германии перевернулся автобус Flixbus

В Германии на автодороге А19 недалеко от города Ребель перевернулся туристический автобус компании Flixbus, который выполнял рейс по маршруту Копенгаген-Вена.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в комментарии Фактам ICTV со ссылкой на консульский отдел Посольства Украины в ФРГ.

ДТП с автобусом Flixbus в Германии: были ли украинцы

Как сообщается, на момент аварии в транспортном средстве находилось 54 пассажира и двое водителей.

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В результате ДТП с автобусом Flixbus в Германии 23 человека получили травмы. Среди них — четверо граждан Украины (2004, 2006, а также два человека 2007 года рождения).

В частности, украинку 2007 года рождения с несколькими ушибами и гематомами госпитализировали в местную клинику.

Сейчас ее состояние стабильное, сообщили в Посольстве Украины в ФРГ. Она проходит дополнительное обследование и планирует выписаться из медицинского учреждения уже завтра, 5 июля.

Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обещают обеспечить бесплатными билетами для продолжения путешествия.

Консульское должностное лицо находится на контакте с пострадавшими и местными правоохранительными органами, отметили в МИД, а дело находится на контроле учреждения.

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