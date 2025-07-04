Среди пострадавших — украинцы: в Германии перевернулся автобус Flixbus
В Германии на автодороге А19 недалеко от города Ребель перевернулся туристический автобус компании Flixbus, который выполнял рейс по маршруту Копенгаген-Вена.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел в комментарии Фактам ICTV со ссылкой на консульский отдел Посольства Украины в ФРГ.
ДТП с автобусом Flixbus в Германии: были ли украинцы
Как сообщается, на момент аварии в транспортном средстве находилось 54 пассажира и двое водителей.
В результате ДТП с автобусом Flixbus в Германии 23 человека получили травмы. Среди них — четверо граждан Украины (2004, 2006, а также два человека 2007 года рождения).
В частности, украинку 2007 года рождения с несколькими ушибами и гематомами госпитализировали в местную клинику.
Сейчас ее состояние стабильное, сообщили в Посольстве Украины в ФРГ. Она проходит дополнительное обследование и планирует выписаться из медицинского учреждения уже завтра, 5 июля.
Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обещают обеспечить бесплатными билетами для продолжения путешествия.
Консульское должностное лицо находится на контакте с пострадавшими и местными правоохранительными органами, отметили в МИД, а дело находится на контроле учреждения.