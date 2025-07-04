Будет 1 тыс. единиц в сутки: Мадяр об атаках российскими дронами

Согласно анализу разведывательных данных, впоследствии будет 1 тыс. единиц беспилотников в сутки и более.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (Мадяр).

Мадьяр о массированном применении дронов РФ по Украине

— Релокация производств БпЛА. Запомните этот термин, — отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

По его словам, будет 1 тыс. единиц в сутки и больше — об этом свидетельствует анализ разведданных.

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— Никого не пугаю. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме, — считает Мадьяр.

Он отметил, что поделился этой информацией под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде достижимого Shahed, все варианты совершенствования которого трудно предсказать оперативно.

В то же время Мадяр подчеркнул, что не будет комментировать антидронные меры, ведь официальные источники уже анонсировали все, что было уместно.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что десятки ударных беспилотников Shahed удалось сбить именно дронами-перехватчиками, поэтому Украина будет масштабировать производство и обучение операторов.

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