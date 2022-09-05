Вересень, 05 в 11:55

Корабельне угруповання РФ у Чорному морі скоротилося з п’яти до двох ракетоносіїв, оснащених крилатими ракетами типу Калібр. Це є свідченням скорочення запасів цих ракет на складах агресора.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону на каналі FreeДом, відповідаючи на запитання, чи дійсно в окупантів вичерпуються Калібри.

Він озвучив дві ознаки на підтвердження такого припущення.

Зараз дивляться

– Кілька опосередкованих ознак дійсно про це свідчать. По-перше, ударів Калібрами стало набагато менше. По-друге, кількість носіїв вони скоротили до двох. Було п’ять, потім стало чотири, зараз два носії, – зазначив Жданов.

Військовий експерт нагадав, що дальність пуску крилатих ракет Калібр може сягати 1,5 тис. км. Тобто з акваторії Чорного моря окупанти теоретично можуть накрити всю територію України.

Жданов додав, що РФ зазвичай застосовувала Калібри по об’єктах цивільної інфраструктури України, там де агресор розраховував на більш-менш високу точність.

– Але свідченням того, що їх стає все менше й менше, є навіть те, що носіїв всього два, сумарний залп яких на сьогодні може становити максимум 16 ракет (типу Калібр, – Ред.), – додав Жданов.

Наприкінці серпня в українській розвідці інформували, що в російських окупантів залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку повномасштабної війни. Особливо складна ситуація в РФ з Іскандерами, яких залишилося приблизно 20% від початкових запасів. Крім того, в росіян залишилася не така вже й велика кількість ракет Калібр.

За даними західних ЗМІ, російська армія кілька тижнів витрачала високоточні та дорогі Калібри на удари по дерев’яних муляжах реактивних артилерійських установок HIMARS.

За даними ГУР Міноборони України, в окупантів є також проблеми з військовою технікою, яку РФ залучає до бойових дій на території України. Так, 40% цієї техніки є небоєздатною.