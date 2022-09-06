Сентябрь, 06 в 12:36

За прошедшие сутки украинские защитники отвоевали несколько сотен метров в Луганской области и понемногу продвигаются вглубь региона.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Он отметил, что Луганская область продолжает держаться, враг не смог захватить всю территорию региона.

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– Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день у нас даже прибавилось, которые наши военные контролируют. Были отражены атаки, и произошло определенное продвижение, хотя и небольшое, но там закрепились наши защитники, – подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что в области в последнее время происходит огромное количество “хлопков”, то есть взрывов, на территории разных зданий, которые занимали войска РФ.

– Это склады БК, техника и личный состав, – уточнил Гайдай.

По его словам, за прошедшую неделю было уничтожено около 400 российских захватчиков, в том числе в Кременной, а также до 100 единиц вражеской техники.

Гайдай подтвердил, что оккупанты пытаются перебрасывать какие-то подразделения и пополнять свои силы. В то же время глава ОВА напомнил, что сейчас происходит достаточно мощное наступление ВСУ в Херсонской области, поэтому россиян на всю линию фронта просто “не хватит”.

Еще в начале августа Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области российская армия истощена после ожесточенных боев, поэтому не может выйти на административные границы региона.

А недавно Гайдай отметил, что Кремль приказывает армии ежедневно проходить до 5 км на Донбассе, но оккупанты едва двигаются по 100 м за сутки.

Источник: Сергей Гайдай