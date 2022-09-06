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Факти / Україна

ЗСУ за добу просунулися на декілька сотень метрів на Луганщині – Гайдай

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ за добу просунулися на декілька сотень метрів на Луганщині – Гайдай
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники відвоювали декілька сотень метрів на Луганщині та потроху просуваються вглиб регіону.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Він зазначив, що Луганщина продовжується триматися, ворог не зміг захопити всю територію регіону.

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– Луганська область тримається. Декілька сотень метрів за вчорашній день у нас навіть додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки, і відбулося певне просування, хоча і невеличке, але там закріпилися наші захисники, – наголосив Гайдай.

Він додав, що в області останнім часом відбувається величезна кількість “бавовни”, тобто вибухів, на території різних будівель, які займали війська РФ.

– Це склади БК, техніка і особовий склад, – уточнив Гайдай.

За його словами, протягом минулого тижня було знищено близько 400 російських загарбників, зокрема в Кремінній, а також до 100 одиниць ворожої техніки.

Гайдай підтвердив, що окупанти намагаються перекидати якісь підрозділи та поповнювати свої сили. Водночас очільник ОВА нагадав, що зараз відбувається достатньо потужний наступ ЗСУ на Херсонщині, тож росіян на всю лінію фронту просто “не вистачить”.

Ще на початку серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині російська армія виснажена після запеклих боїв, тож не може вийти на адміністративні кордони регіону.

А нещодавно Гайдай зазначив, що Кремль наказує армії щодня проходити до 5 км на Донбасі, але окупанти ледве рухаються по 100 м за добу.

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Джерело: Сергій Гайдай

Джерело: Еспресо
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