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Факты / Украина

Зеленский 24 февраля просил Макрона позвонить Путину — France 2 обнародовал видео

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Макрон Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону 24 февраля — в день полномасштабного вторжения РФ.

В этом разговоре он отметил важность создания антивоенной коалиции. Соответствующее видео обнародовала журналистка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.

Оно было сделано в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля. Ролик является фрагментом документального фильма Un Président, Europe et la guerre (Президент, Европа и война), который вышел на телеканале France 2.

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На видео президент Франции спрашивает Владимира Зеленского, действительно ли президент РФ Путин начал атаку на Киев.

– Везде. И на Киев, и на Одессу. И из Беларуси. Мы сражаемся повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году, – ответил ему Зеленский.

Макрон после этих слов заявил, что это “тотальная война”. В то же время Владимир Зеленский высказал мнение, что если бы мировые лидеры позвонили Путину, то он бы их послушал и остановился.

– Я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным. И очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему и скажут: Стоп. Он остановится. Он вас послушает, – сказал Зеленский.

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