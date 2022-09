Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону 24 февраля — в день полномасштабного вторжения РФ.

В этом разговоре он отметил важность создания антивоенной коалиции. Соответствующее видео обнародовала журналистка Национального общественного радио Элеонора Бердсли.

Оно было сделано в кабинете президента Франции Эммануэля Макрона 24 февраля. Ролик является фрагментом документального фильма Un Président, Europe et la guerre (Президент, Европа и война), который вышел на телеканале France 2.

На видео президент Франции спрашивает Владимира Зеленского, действительно ли президент РФ Путин начал атаку на Киев.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5

— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022