Украинские защитники продолжают вести наступательные операции в Херсонской области. ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который оккупанты развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, переправа в Дарьевке является одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 8 September 2022

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 8, 2022