Сентябрь, 08 в 9:10

Украинские защитники продолжают вести наступательные операции в Херсонской области. ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который оккупанты развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

По их данным, переправа в Дарьевке является одним из основных маршрутов между северным и южным секторами российского военного присутствия к западу от реки Днепр.

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— Систематические прицельные удары Украины по уязвимым пунктам переходов продолжают оказывать давление на российские силы, пытающиеся сдержать украинские атаки: это замедляет их способность развертывать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока, — отметили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 8 September 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iG2SbXem8X ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/SdWUE7ma8j — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 8, 2022

Напомним, ВСУ уничтожили понтонный город в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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