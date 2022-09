Українські захисники продовжують вести наступальні операції на Херсонщині. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар’ївці, який окупанти розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми даними, переправа в Дар’ївці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 September 2022

