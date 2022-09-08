ЗСУ знищили понтонний міст РФ поблизу Дар’ївки на Херсонщині – британська розвідка
Українські захисники продовжують вести наступальні операції на Херсонщині. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар’ївці, який окупанти розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.
Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.
За їхніми даними, переправа в Дар’ївці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.
– Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви і поповнювати запаси техніки зі сходу, – зазначили у розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 September 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/SdWUE7ma8j
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 8, 2022
Нагадаємо, ЗСУ знищили понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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