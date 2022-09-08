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Факти / Україна

ЗСУ знищили понтонний міст РФ поблизу Дар’ївки на Херсонщині – британська розвідка

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Війна в Україні

Українські захисники продовжують вести наступальні операції на Херсонщині. ЗСУ зруйнували військовий понтонний міст в Дар’ївці, який окупанти розгорнули після того, як довколишній автомобільний міст був серйозно пошкоджений.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

За їхніми даними, переправа в Дар’ївці є одним з основних маршрутів між північним і південним секторами російської військової присутності на захід від річки Дніпро.

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– Систематичні прицільні удари України по вразливих пунктах переходів продовжують чинити тиск на російські сили, які намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви і поповнювати запаси техніки зі сходу, – зазначили у розвідці.

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Нагадаємо, ЗСУ знищили понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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