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Факты / Україна

Следующий этап эскалации: эксперт объяснил, что означает удар оккупантов по ТЭЦ

Юлия Соколова, редактор ленты
Следующий этап эскалации: эксперт объяснил, что означает удар оккупантов по ТЭЦ
Фото: ГСЧС

Атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вроде той, которую накануне совершили войска РФ, являются следующим этапом эскалации боевых действий.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ.

– К сожалению, согласно военной науке, даже западной, это следующий этап эскалации боевых действий. Прямо указывается, что следует уничтожать электростанции, железные дороги, любую гражданскую инфраструктуру. Это теория войны. И если это будет систематически, мы будем видеть переход на следующий этап, — подчеркнул он.

По словам эксперта, прикрыть такие крупные объекты, как ТЭЦ, очень тяжело. Так что украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме и запасаться теплыми вещами.

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– Совершенно невозможно сказать, что будет дальше и какие шаги предпримет РФ на фоне наземной войны. Скорее всего, они будут отыгрываться на гражданском населении именно таким террористическим способом, — объяснил Жирохов.

Как известно, накануне вечером российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. Российская армия запустила 11 крылатых ракет, из них 9 сбили силы ПВО.

Российская армия ударила ракетами по Харьковской ТЭЦ-5, желая оставить украинцев без электричества.

После взрывов в ряде областей Украины исчез свет. Речь идет о Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Запорожской областях.

В Харькове остановилось метро из-за перебоев с электроснабжением. Люди были вынуждены идти по туннелям пешком.

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Источник: Радио НВ

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