Следующий этап эскалации: эксперт объяснил, что означает удар оккупантов по ТЭЦ
Атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) вроде той, которую накануне совершили войска РФ, являются следующим этапом эскалации боевых действий.
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ.
– К сожалению, согласно военной науке, даже западной, это следующий этап эскалации боевых действий. Прямо указывается, что следует уничтожать электростанции, железные дороги, любую гражданскую инфраструктуру. Это теория войны. И если это будет систематически, мы будем видеть переход на следующий этап, — подчеркнул он.
По словам эксперта, прикрыть такие крупные объекты, как ТЭЦ, очень тяжело. Так что украинцам нужно готовиться к тяжелой зиме и запасаться теплыми вещами.
– Совершенно невозможно сказать, что будет дальше и какие шаги предпримет РФ на фоне наземной войны. Скорее всего, они будут отыгрываться на гражданском населении именно таким террористическим способом, — объяснил Жирохов.
Как известно, накануне вечером российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. Российская армия запустила 11 крылатых ракет, из них 9 сбили силы ПВО.
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Источник: Радио НВ