Зеленский – россиянам: Украина будет с газом и светом, но без вас

Сентябрь, 11 в 23:01

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные обстрелы РФ Харьковской ТЭЦ, назвав это террористическим актом.

— Даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты. Умышленные и циничные ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре. Никаких военных объектов. Обесточены Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской, Сумской – частичные проблемы с электроэнергией, – заявил Зеленский.

Также он добавил, что Украина будет с газом, светом, водой, пищей и без России.

— Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши “дружба и братство”. Но история все расставит по местам.

И мы будем с газом, светом, водой и едой.. и без вас! – сказал глава государства.

Источник: Владимир Зеленский