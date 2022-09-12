Вересень, 12 в 14:00

Атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на кшталт тієї, яку напередодні здійснили війська РФ, є наступним етапом ескалації бойових дій

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Радіо НВ.

– На жаль, згідно з військовою наукою, навіть західною, це наступний етап ескалації бойових дій. Прямо вказується, що потрібно знищувати електростанції, залізниці, будь-яку цивільну інфраструктуру. Це теорія війни. І якщо це буде систематично, ми будемо бачити перехід до наступного етапу, – наголосив він.

За словами експерта, прикрити такі великі об’єкти, як ТЕЦ, дуже важко. Тож українцям потрібно готуватися до важкої зими та запасатися теплими речами.

Зараз дивляться

– Абсолютно неможливо сказати, що буде далі й до яких кроків вдасться РФ на тлі наземної війни. Скоріш за все, вони будуть відігруватися на цивільному населенні саме в такий терористичний спосіб, – пояснив Жирохов.

Як відомо, напередодні ввечері російські війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі на території України. Російська армія запустила 11 крилатих ракет, з них 9 збили сили ППО.

Російська армія, зокрема, вдарила ракетами по Харківській ТЕЦ-5, бажаючи залишити українців без електрики.

Після вибухів у низці областей України зникло світло. Йдеться про Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Полтавську, Донецьку, Запорізьку області.

У Харкові зупинилося метро через перебої з електропостачанням. Люди були змушені йти тунелями пішки.

Джерело: Радіо НВ