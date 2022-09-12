Сентябрь, 12 в 18:12

В ближайшие недели на фронте, по всей видимости, будет наблюдаться определенная оперативная пауза, поскольку украинским военным следует закрепиться на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Радио НВ, отвечая на вопрос, каких событий на фронте следует ожидать в ближайшее время.

– Конечно, ждать такой безумной скорости наступления, которая была в последние дни, уже нельзя. Потому что нужно эти территории закрепить, многое там сделать. Резервы есть, но я не думаю, что наше командование будет сейчас их использовать. И на следующей неделе, и на этой неделе мы увидим некую оперативную паузу, — считает эксперт.

Комментируя удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области, Жирохов выразил мнение, что изначально была спланирована локальная операция.

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– А потом, когда выяснилось, что российская оборона посыпалась, тогда уже начали вводить в этот прорыв дополнительные силы и средства. И в результате россияне отброшены вплоть до Оскола. Думаю, что там они будут формировать линию обороны, – заявил военный эксперт.

Он также отметил продвижение украинских защитников в Херсонской и Запорожской областях. Жирохов объяснил, что это постепенное отвоевание территорий, во время которого ВСУ освобождают населенные пункты и выравнивают линию фронта.

Как известно, ВСУ пошли в контрнаступление в начале прошлой недели. По состоянию на 11 сентября сообщалось об освобождении более 3 000 кв. км территории. На некоторых участках украинские бойцы вышли на государственную границу Украины.

Как подчеркнул глава Минобороны Украины Алексей Резников, контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Однако до сих пор есть риск, что российские войска попытаются снова захватить утраченные позиции. Поэтому украинским военным нужно закрепиться на освобожденных территориях региона.

Источник: Радио НВ