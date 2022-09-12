Вересень, 12 в 18:12

У найближчі тижні на фронті, ймовірно, спостерігатиметься певна оперативна пауза, оскільки українським військовим варто закріпитися на деокупованих територіях Харківщини.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Радіо НВ, відповідаючи на запитання, яких подій на фронті чекати найближчим часом.

– Звісно, що чекати такої шаленої швидкості наступу, яка була протягом останніх днів, уже не можна. Тому що потрібно ці території закріпити, багато чого там зробити. Резерви є, але я не думаю, що наше командування буде зараз їх використовувати. І наступний тиждень, цей тиждень ми побачимо таку собі оперативну паузу, – вважає експерт.

Коментуючи вдалий контрнаступ Збройних сил України на Харківщині, Жирохов висловив думку, що спочатку була спланована локальна операція.

Зараз дивляться

– А потім, коли виявилося, що російська оборона посипалася, тоді вже почали вводити в цей прорив додаткові сили та засоби. І в результаті росіяни відкинуті аж до Осколу. Думаю, що там вони формуватимуть лінію оборони, – заявив військовий експерт.

Він також відзначив просування українських захисників у Херсонській та Запорізькій областях. Жирохов пояснив, що це поступове відвойовування територій, під час якого ЗСУ звільняють населені пункти та вирівнюють лінію фронту.

Як відомо, ЗСУ пішли в контрнаступ на початку минулого тижня. Станом на 11 вересня повідомлялося про звільнення понад 3 000 кв. км території. На деяких ділянках українські бійці вийшли на державний кордон України.

Як наголосив очільник Міноборони України Олексій Резніков, контрнаступ ЗСУ на Харківщині пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Проте досі є ризик, що російські війська спробують знову захопити втрачені позиції. Тож українським військовим потрібно закріпитися на звільнених територіях регіону.

Джерело: Радіо НВ